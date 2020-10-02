Denizlispor’a zorlu maç öncesi 6 milyonluk prim dopingi

Yukatel Denizlispor, Konyaspor maçı öncesi takıma 6 milyon TL ödeme yaptı. Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, “Denizlispor’da hiç kimsenin alacağının kalmayacağını herkes bilmeli” dedi.

Süper Lig 2020-2021 Sezonunun 4. haftasında Pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek olan Denizlispor’da hazırlıklar sürerken, yönetim de futbolcuların alacaklarını ödedi. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri 20 gün önce aralarında yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki parayı toplayarak ödeme yapmış ve transfer tahtasını açmıştı. Yönetim bugün de futbolculara yaklaşık 6 milyon TL tutarında ödeme yaptı.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir temponun içerisinde olduklarını belirten Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, “Sezon başında transfer tahtamızı açabilmek için başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu olarak imkanlarımızı seferber ettik. 10 milyon TL para toplayarak ödeme yaptık ve transferlere başladık. Pandemi, tüm sektörler gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen, mazeret üretmeden gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.