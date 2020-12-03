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Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12, 13, 14 ve 15.

Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12, 13, 14 ve 15. haftalarında oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.
Süper Lig’de 12, 13, 14, ve 15. hafta maçlarının tarihleri belli oldu. Yukatel Denizlispor’un maç fikstürü ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacağı maç, 11 Aralık Cuma günü saat 19.00’da, 13. haftada da konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor müsabakası ise 20 Aralık Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Yeşil siyahlılar 14. hafta müsabakası için Alanyaspor karşılaşmasının hemen ardından 23 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da BB Erzurumspor’a konuk olacak. Açıklanan 4 haftalık programa göre Denizlispor, 15. hafta karşılaşması MKE Ankaragücü ile 27 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadında oynanacak.

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İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
12:58
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
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Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
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