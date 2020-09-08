YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı

Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı

İZMİR HABERLERİ  | 08.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

2020-21 sezonu öncesi yurt dışından 4 oyuncuyu kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlı ekipte şimdiye kadar 77 yabancı isim forma şansı buldu - Yukatel Denizlispor ile Süper Lig'de 198 maça çıkan Roman Kratochvil, en fazla süre alan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Yurt dışından 4 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Yukatel Denizlispor'un 20 sezonluk Süper Lig geçmişinde 77 yabancı isim forma şansı buldu.

Transfer döneminde Marvin Bakalorz (Almanya), Muris Mesanovic (Bosna Hersek), Angelo Sagal (Şili) ve kaleci Costel Pantilimon'u (Romanya) kadrosuna dahil eden Yukatel Denizlispor'un lig geçmişindeki yabancı futbolcu sayısı 81'e yükseldi.

Yeni sezonda 21. kez Süper Lig'de yer almaya hazırlanan yeşil-siyahlı ekipte şu ana kadar 32 ülkeden futbolcu mücadele etti. Brezilya'dan 12 ismin forma giydiği Yukatel Denizlispor'da Bulgaristan, Çekya, Gine ve Kamerun'dan dörder isim şans buldu.

Yeşil-siyahlı ekipte ilk kez bir Şilili futbolcu forma giyecek.

- En fazla forma giyen Roman Kratochvil

Denizlispor'da 2002-2003'ten itibaren aralıksız 7 sezonda 198 maça çıkan Slovak Roman Kratochvil, takımın Süper Lig geçmişinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Kratochvil'i Çekyalı Tomas Abraham (145 maç), Kamerunlu Souleymanou Hamidou (127 maç), Fin Mikka Aleksi Multaharju (87 maç) ve Mısırlı El Saka (66 maç) izliyor.

- En golcü isim de Kratochvil

Kratochvil'in 33 golle en skorer yabancı isim konumunda bulunduğu yeşil-siyahlı ekipte, Fernand Coulibaly 15, Darryl Roberts 12 ve Emil Angelov 11 gol üretti.

Denizlispor'da en fazla forma giyen 10 yabancı isim şöyle:

Futbolcu Ülke Maç GolRoman KratochvilSlovakya19833Tomas AbrahamÇekya1452Souleymanou HamidouKamerun127 Mikka Aleksi MultaharjuFinlandiya876El SakaMısır665Douglas BragaBrezilya602Darryl RobertsTrinidad Tobago5912Jozsef VargaMacaristan582Mohammed YoussefMısır519Julio Cesar Mendes MoreiraBrezilya442

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Sungurlu Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
Sungurlu Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
ESİM’de bir günde 106 kişi iş sahibi oldu
ESİM’de bir günde 106 kişi iş sahibi oldu

İzmir Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
19:38
Yatsı
20:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türk müzisyen gitar, buzuki ve curayı tek enstrümanda birleştirdi
Türk müzisyen gitar, buzuki ve curayı tek enstrümanda birleştirdi
Menderes’te Yörük Şenliği Zamanı
Menderes’te Yörük Şenliği Zamanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.