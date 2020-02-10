Deprem için 3. bir inceleme yapılacak

Depremden zarar gören Malatya’nın Pütürge ve Doğanyol İlçelerinde Deprem Bilgilendirme Toplantısı düzenlenerek, depremde zarar görenler için 3. bir inceleme yapılacağı belirtildi.

24 Ocak depreminden sonra mağdur olan vatandaşların doğru bilgilere erişimini sağlamak, merak ettikleri sorulara cevap vermek amacıyla Pütürge ve Doğanyol İlçelerinde muhtarlarla toplantı düzenledi.

Vali Aydın Baruş, toplantılarda yaptığı konuşmada, “24 Ocak 2020 Elazığ İli Sivrice İlçesi merkezli 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından ivedilikle ilk tespitler yapıldı. Bunlar Ön Hasar Tespiti. Ardından Kesin Hasar Tespitine geçilecek. Büyük oranda her iki ilçemizde tamamlandı, bazı mahalle ve mezralar kaldı onlara da en kısa sürede gidilerek tespitler tamamlanacak. Tespitlerin tamamlanmasının ardından listeler muhtarlıklara duyurulacak. Eğer listelerde adınızı göremezseniz veya hasar tespitinin eksik olduğunu düşünen vatandaşlardan dilekçe alınıp farklı bir ekip tarafından 3. bir inceleme yapılacak. En son onların yapmış olduğu tespit artık kesin olarak kabul edilecek. Sonraki aşama ise Hak sahipliği aşaması. Burasının depremden etkilenmesi sebebiyle devletin yapacağı konutlardan hak sahibi olması durumdur. AFAD incelemeleri devam ederken TOKİ konutları inşa etmeye devam edecek. Hak sahibi olmaya hak kazananlar da bu konutlarda veya kırsal alanda yapılan konutlardan almaya hak kazanacak. Devletimizin vermiş olduğu 2 yıl ödemesiz uzun vadeli faizsiz kredi imkanı da var. Hak sahibi olanlar il dışında olsa bile hak sahipliği düşmez. Deprem saati itibariyle tapu ve nüfus müdürlüklerinden bilgiler alındı. Eğer il içinde başka bir konutu yok ise hak sahipliğinden vatandaşlarımız yararlanacak. Tamahkar olmaya hiç gerek yok çünkü ilimizde 7 bin civarında bina ve ahır gibi yerler var. Bütün bunları devlet inşa edecek. Bizim de devletimize yardımcı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Doğanyol’da 324 adet konut yapılması Pütürge’de ise 304 konut yapılmasının planlandığına dikkat çeken Vali Baruş, “Bu rakamlar değişebilir. Doğanyol’da 244 yıkık bina, 420 bağımsız bölüm. 393 ağır hasarlı bina, 734 bağımsız bölüm. Acil yıkım kararı alınan 132 bina ve 232 bağımsız bölüm var. Pütürge’de 51 yıkık bina, 89 bağımsız bölüm. 917 ağır hasarlı bina, bin 799 bağımsız bölüm olduğu tespit edildi. Acil yıkım kararı alınan 28 bina ve 52 bağımsız bölüm var” dedi.

Toplantıların ardından Vali Baruş, Pütürge Ağalar Mahallesinde yapılması planlanan konut alanını ve Doğanyol ile Gökçe’de yapılması planlanan konteyner alanlarını inceledi.

Pütürge’deki toplantıya Vali Aydın Baruş, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, Pütürge Kaymakamlığına destek olarak görevlendirilen Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Doğanyol’daki toplantıya Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, Doğanyol Kaymakamlığına destek olarak görevlendirilen Balıkesir Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ile ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

