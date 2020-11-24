Deprem Komisyonu Efeler’de çalışmalara başladı

Efeler Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ‘Deprem Komisyonu’ ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda düzenlenen deprem toplantısında ilçedeki olası bir deprem öncesinde alınacak tedbirlerin, deprem anında yürütülecek faaliyetlerin ve sonrası için uygulanacak kriz yönetiminin detaylarının kararlaştırılacağı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulmasına karar verilmişti. Efeler Belediyesi öncülüğünde kurulan komisyonun üyeleri, ilk toplantıyı gerçekleştirmek için Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi.

Komisyon toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın önerisi üzerine komisyon teknik çalışmalar ve eğitim çalışmaları olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Teknik çalışmalar kapsamında odalar tarafından yaşı fazla olan binalar başta olmak üzere tüm riskli binaların analiz edilmesi, olası bir depreme dayanıklı olup olmadıklarını ve zemin durumunu inceleyen araştırma raporu hazırlanması kararlaştırıldı. Eğitim çalışmaları kapsamında ise, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD ortaklığında öğrencilere olası bir depreme hazırlık konusunda hem pratik hem de uygulamalı eğitim verilmesi önerildi.