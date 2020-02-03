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Deprem mutfak tırı 18 bin kişiye yemek dağıttı

ORDU HABERLERİ  | 03.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya illerine gönderilen 4 yardım tırından biri olan mobil mutfak tırı, 10 günde 18 bin 700 vatandaşa hizmet verdi.Deprem dolayısıyla evleri zarar gören vatandaşlar başta olmak üzere asker, polis ve yardım dağıtımında görevli personelin yemek ihtiyacını karşılayan mobil mutfak tırı, bölgedeki görevini tamamladı.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Zabit Yön koordinesinde depremin ilk gününden bu yana 6 personelle ilçedeki 28 köyün 21’ine hizmet veren mobil mutfak tırı, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek imkânı sundu.21 köye sıcak yemekMobil mutfak tırı, depremin yaşandığı 24 Ocak tarihinde yola çıkarak Malatya ve Elazığ illerinin orta noktasında bulunan ve depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kale ilçesinde konuşlanmıştı.Malatya iline ilk ulaşan yardım tırlarından biri olan mobil mutfak tırı, verdiği hizmetle takdir topladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya illerine gönderilen 4 yardım tırından biri olan mobil mutfak tırı, 10 günde 18 bin 700 vatandaşa hizmet verdi.
Deprem dolayısıyla evleri zarar gören vatandaşlar başta olmak üzere asker, polis ve yardım dağıtımında görevli personelin yemek ihtiyacını karşılayan mobil mutfak tırı, bölgedeki görevini tamamladı.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Zabit Yön koordinesinde depremin ilk gününden bu yana 6 personelle ilçedeki 28 köyün 21’ine hizmet veren mobil mutfak tırı, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek imkânı sundu.

21 köye sıcak yemek
Mobil mutfak tırı, depremin yaşandığı 24 Ocak tarihinde yola çıkarak Malatya ve Elazığ illerinin orta noktasında bulunan ve depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kale ilçesinde konuşlanmıştı.
Malatya iline ilk ulaşan yardım tırlarından biri olan mobil mutfak tırı, verdiği hizmetle takdir topladı. Depremzedeler, depremin yaşandığı saatlerden itibaren tüm imkânlarını seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederek, hayır dualarını esirgemedi.

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