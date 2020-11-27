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Deprem ve yangında evini kaybetti, Belediye sahip çıktı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.11.2020 16:43 | Son Güncelleme

Aziziye ilçesi sınırları içinde bulunan Başkent Köyü’nde meydana gelen depremle evi yıkılan 48 yaşındaki Yosma Demirci Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın destekleriyle yeni evine kavuştu.Demirci, Aziziye Belediyesi’ne yaptığı başvuru sonrası bir anda topyekûn seferberliğe şahit oldu.Belediye Başkanı Orhan’ın talimatlarıyla imece usulü hayırseverlerden gelen yardımlar mağdur ailenin yarasına merhem oldu.Sosyal medyadan gelen çağrılar ile kısa sürede hayırseverlerin adeta birbiriyle yarıştığı yardım kampanyasında iki çocuk annesi Yosma Demirci, Başkan Orhan’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.Kış mevsimi öncesi evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Demirci, “Değerli başkanımızın yaklaşımları ve duyarlılığı sayesinde soğuk kış mevsimini sıcak yuvamda geçireceğim.

Aziziye ilçesi sınırları içinde bulunan Başkent Köyü’nde meydana gelen depremle evi yıkılan 48 yaşındaki Yosma Demirci Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın destekleriyle yeni evine kavuştu.
Demirci, Aziziye Belediyesi’ne yaptığı başvuru sonrası bir anda topyekûn seferberliğe şahit oldu.
Belediye Başkanı Orhan’ın talimatlarıyla imece usulü hayırseverlerden gelen yardımlar mağdur ailenin yarasına merhem oldu.
Sosyal medyadan gelen çağrılar ile kısa sürede hayırseverlerin adeta birbiriyle yarıştığı yardım kampanyasında iki çocuk annesi Yosma Demirci, Başkan Orhan’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Kış mevsimi öncesi evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Demirci, “Değerli başkanımızın yaklaşımları ve duyarlılığı sayesinde soğuk kış mevsimini sıcak yuvamda geçireceğim. Gurbette iki çocuğum var. Onlarında maddi durumları iyi değil. Eşimden kalan yaşlılık maaşı ile geçiniyorum. Evim deprem sonrasında oturulamaz hale gelmişti. Başkanımız sağ olsunlar içinde bulunduğum durumu görüp ev yaptırma sözü vermişti. Kısa sürede evime kavuştum. Aziziye Belediyesi başkan ve yardımcıları başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.” Dedi.
Başkan Orhan; İmece Usulümüz Örnek Oldu
AK Parti Aziziye İlçe Teşkilat Başkanı, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Başkent Mahallesine giderek yapılan konutu inceleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye bütçesi dışında imece usulü ile yaptırılan eve hayırseverlerin katkısına dikkat çekti. Sosyal medya çağrıları ve bireysel çabalarla toplanan yardımların kısa sürede konuta dönüştüğünü dile getiren Başkan Orhan, “Belediye olarak yıkılan evi dolayısıyla çok zor durumda olduklarını tespit ettiğimiz Yosma Demirci hanıma yeni bir ev yaptırma sözü vermiştik. Kısa sürede kar yağmadan yuvasına kavuşması bizleri de mutlu etti. Güzel günlerde oturmasını diliyorum” diye konuştu.

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