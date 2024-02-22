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Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi

AA AA
22.02.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde anne, babaları ve 1 aylık kardeşlerini kaybeden 3 kardeş, Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda dedeleriyle buluştu.

Depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında 1 aylık bebekleri Fatma ile yaşamını yitiren Semir-Rafah Babelli çiftinin diğer çocukları Muhammed (13), Mese (11) ve 3 yaşındaki Luceyn sağ kurtuldu.

Enkazdan sağ kurtarılan 3 kardeş, depremlerin ardından bu sürece kadar Gaziantep'teki yakınlarının yanında kaldı.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan dede Mohamad Naser Babelli, Gaziantep'teki 3 torununa kavuşabilmek için Suriye Kızılayından yardım istedi.

Türk ve Suriye Kızılaylarının koordinesinde Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'na getirilen 3 kardeş, dedeleriyle buluştu.

Dede Babelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden sonra torunlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve duygularını ifade etmekte güçlük çektiğini söyledi.

Türk ve Suriye Kızılaylarına teşekkür eden dede Babelli, "Anne ve babaları ile dayıları depremde vefat etti. Torunlarım enkazdan 3 gün sonra çıkartıldı, çok şükür hayattalar ve yanımdalar, herkese minnettarım." dedi.

Türk Kızılay Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Birimi Yöneticisi Anusha Zubairy de çocukların dedeleriyle buluşturulması sürecini anlatarak böyle bir kavuşmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Buluşmanın ardından dede Babelli, 3 torununu da alarak Suriye'ye döndü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem suriye Hatay

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