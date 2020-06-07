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Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor

MALATYA HABERLERİ  | 07.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarımına başlanan tarihi ve kültürel varlıkların tadilat işlemlerine başlandığı ve 2020 yılı içinde de devam edeceği açıklandı.“Yeni Cami restore edilerek Malatyalı hemşehrilerimizin ibadetine açılacak”AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, 24 Ocak depreminde hasar gören ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılacak olan Yeni Cami’de incelemelerde bulundu.Tüfenkci, onarılmayı bekleyen Yeni Cami’de inceleme yaparak, daha sonra yaptığı açıklamada,” Daha önceki depremde yeni cami ve söğütlü camimizin biran önce restore ederek ibadette açılması için çevre esnaflarımızın istediği var.

Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarımına başlanan tarihi ve kültürel varlıkların tadilat işlemlerine başlandığı ve 2020 yılı içinde de devam edeceği açıklandı.
“Yeni Cami restore edilerek Malatyalı hemşehrilerimizin ibadetine açılacak”
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, 24 Ocak depreminde hasar gören ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılacak olan Yeni Cami’de incelemelerde bulundu.
Tüfenkci, onarılmayı bekleyen Yeni Cami’de inceleme yaparak, daha sonra yaptığı açıklamada,” Daha önceki depremde yeni cami ve söğütlü camimizin biran önce restore ederek ibadette açılması için çevre esnaflarımızın istediği var. Malatyalı hemşehirlerimizin beklentisi var. Malatya Vakıflar Bölge Müdürümüzü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla ziyaret ettik ve restore edilmesinin hızlandırması gerektiğini bildirdik. Bölge müdürümüz de prosedürlerin tamamlanmasıyla başlanacağını ifade ettiler “ şeklinde konuştu.
Tüfeknci, “Yeni Cami’nin restore edilmesinin gecikmesinin nedeni, zemin güçlendirmesi gerektiğinden Üniversiteden rapor alınması gerekiyordu. Rapor ise dün itibariyle verildi. Kısa bir zaman içinde kısa zamanda onarım yapılır ve biter. Bizde yakından takip ediyoruz” dedi.
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası bizden bilgi aldı”
Pütürge ilçesinde 5 Haziran’da saat 21,06’da 5 şiddetinde yaşanan deprem konusuna da temas eden Tüfekci, “ Depremden dolayı, her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Yeni hasarlı binalar oluşmadı eski hasarlı binaların hasarlarının artığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğine dikkat çeken Tüfekci, “Yapacağımız binaları depreme dayanıklı yapmamız gerekiyor. TOKİ ihalesini yapmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Malatya’mız ziyaret etmişti ve talimat vermişti. İsteyen hak sahipleri arsalarına evlerini yapabilecek” ifadelerini kulandı. Tüfekci, “Pütürge depremi sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası bizden bilgi aldı” diye konuştu.

Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor

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Berat Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Gedik Eczanesi
Merkez
Nezih Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
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