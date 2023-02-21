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Depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun son görüntüleri ve herkesi ağlatan Whatsapp konuşması ortaya çıktı!

21.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da kaldığı otelin enkazında hayatını kaybeden Hatayspor'un başarılı oyuncusu Christian Atsu'nun naaşı ülkesine gönderilirken, başarılı oyuncunun son görüntüleri ve Nijeryalı ünlü komedyen Craze Clown ile yaptığı bir konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi spor kulüplerinde de birçok kayba neden olurken, yıkıcı etkiler yapmıştı. Depremden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay gelirken, enkaz altında kalan isimlerden biri de Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'ydu.

Felaketin 13. gününde Christian Atsu'dan gelecek iyi haber beklenirken, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı. Menajer Murat Uzunmehmet, enkaz altında kalan Atsu'ya ulaşıldığını ancak Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

ASKERLER TARAFINDAN TAŞINDI

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Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Atsu'nun tabutu, Gana bayrağına sarılı şekilde askerler tarafından taşındı. Havalimanı’ndan Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, Atsu'nun ailesi ve vatandaşlar hazır bulundu.

"SON GOLÜ ATMASAYDI..."

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Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, Radyospor'a Christian Atsu hakkında şunları söyledi: "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı." ifadelerini kullanmıştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

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Atsu'nun soyunma odasındaki son görüntüleri ortaya çıkarken, Ganalı oyuncunun Gaziantep FK maçında son dakikada kaydettiği golü soyunma odasında takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinçle kutladığı görüntüler yürek burktu.

GERÇEK BİR YARDIMSEVER...

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Öte yandan Ülkesindeki birçok kişiye yardım eden, okullar yaptıran, gençlere ve çocuklara spor malzemeleri desteği sağlayan Atsu, bu özelliğiyle herkesin büyük sevgisini kazanmıştı.

ÜNLÜ KOMEDYEN CLOWN AÇIKLADI

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Futbolculuğu döneminde yaptığı bağışlar ve yardımlarla bilinen oyuncunun vefatının ardından, zamanında yaptığı bir yardım daha ortaya çıktı. Nijeryalı ünlü komedyen Craze Clown, Christian Atsu tarafından üniversite eğitim masraflarının karşılandığını açıkladı. Gerçek ismi Emmanuel Ogonna Iwueke olan ve Craze Clown olarak bilinen aynı zamanda doktor da olan tanınmış kişilik, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve şunları yazdı:

'GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM'

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"Christian 2015 yılından beri beni destekliyordu. Babamı kaybettiğimde bana ulaştı, ben mezun olana kadar masraflarımı karşılamayı teklif etti ve bunu gerçekleştirdi. Sen benim büyük bir dostum oldun Chris ve seni kesinlikle özleyeceğim. Gerçekten gözyaşlarımı tutamıyorum. Huzur içinde uyu kardeşim".

PAYLAŞIMI ONBİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ganalı milli futbolcu ile o döneme ait olduğu görülen mesajlaşmalarının görüntüsünü de yayınlayan Craze Clown'ın paylaşımında Atsu'nun kendisine ne kadarlık bir maddi yardıma ihtiyacı olduğunu sorduğu, ardından okulunu bitirmesini ve iyi bir iş bulmasını sağlayacağı sözü verdiği görülüyor. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede 2.7 milyon kez görüntülenirken onbinlerce beğeni aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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