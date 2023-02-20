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  4. Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı! Görenleri hüzne boğan anlar...

Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı! Görenleri hüzne boğan anlar...

20.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli acı depremin bilançosu gün geçtikçe belli oluyor. Spor müsabakaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrencilerin son videosu ortaya çıktı. Tam 35 kişinin yaşamını yitirdiği binada vefat eden sporcular bu video ile sevenlerini adeta yasa boğdu.

Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı! Görenleri hüzne boğan anlar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de kalan KKTC'den gelen sporcuların son videosuna ulaşıldı. Tam 35 kişiye mezar olan otelde kalan sporcular son yolculuklarına uğurlanmak için memleketlerine gönderilmişti.

SON VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Depremin ardından Türkiye'ye spor müsabakasına gelen KKTC'li sporcuların son videosu ortaya çıktı. Türkiye'ye geldikleri için birlikte gezen sporcuların mutlu halleri görenleri adeta hüzne boğdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Tam 35 kişinin ölümüne sebep olan otel için soruşturma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları depremden etkilenen illerde tüm hızıyla devam ediyor.

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