Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı! Görenleri hüzne boğan anlar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de kalan KKTC'den gelen sporcuların son videosuna ulaşıldı. Tam 35 kişiye mezar olan otelde kalan sporcular son yolculuklarına uğurlanmak için memleketlerine gönderilmişti.
Depremin ardından Türkiye'ye spor müsabakasına gelen KKTC'li sporcuların son videosu ortaya çıktı. Türkiye'ye geldikleri için birlikte gezen sporcuların mutlu halleri görenleri adeta hüzne boğdu.
Tam 35 kişinin ölümüne sebep olan otel için soruşturma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları depremden etkilenen illerde tüm hızıyla devam ediyor.