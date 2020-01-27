Depremde kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular nakledildi

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilme işlemi tamamlandı.

Elazığ'daki depremde çeşitli kısımlarında hasar oluşan Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kısa sürede boşaltıldı.

Adalet Bakanlığından gelen mühendislerin teknik incelemesinin ardından tahliyesine karar verilen cezaevinde bulunan 814 hükümlü ve tutukludan 200'ü Gaziantep İslahiye, 500'ü Kahramanmaraş Türkoğlu ve 114'ü ise Şanlıurfa'da bulunan cezaevlerine nakledildi.

Cezaevindeki bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarına bir an önce başlanılacağı ve kısa sürede bitirileceği öğrenildi.

