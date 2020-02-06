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Depremde yaralanan Nazlı inek için ekipler seferber oldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin köyde ilk müdahaleyi yaptığı 6 aylık gebe inek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tedavi için hayvan hastanesine getirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde yaralanan 6 aylık gebe Nazlı inek, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Çevrimtaş köyünde enkaz altında kaldığı için yerinden kalkamayan ineğe ilk müdahaleyi yapan jandarma ekipleri, yem verdikleri hayvanın bulunduğu yerin üzerini brandayla kapattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çevrimtaş köyündeki incelemesi sırasında durumu hakkında bilgi aldığı inek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köyden alınarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Hayvan hastanesinin yetkilisi Hüseyin Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ineğin enkaz altında kaldığı için omuriliğinde zedelenme olduğunu, bu nedenle kısmi felç geçirdiğini söyledi.

Hayvanın tedavisine başlandığını belirten Kurşun, "Genel durumu gayet iyi ancak bel omuriliğindeki zedelenmeden dolayı ayağa kalkamıyor. İnşallah tedavinin sonucunda Nazlı ineği ayağa kaldıracağız. Gereken müdahale yapılıyor, yem veriliyor. Tedavisi bittikten sonra götürüp, sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ İnek Nazlı

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