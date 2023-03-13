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Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı

13.03.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da öğrenciler dersbaşı yaptı.

Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Cengiz Topel İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sizleri çok özledik. Hepimize çok geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sabırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne kavuştular. İstiklal Marşı'nı bugün gür bir sesle birlikte okuyacağız. Mahalledeki herkesi uyandırın. Herkese iyi dersler diliyorum." dedi.

Daha sonra öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert ve bazı veliler de eğitim öğretim açılışına katıldı.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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