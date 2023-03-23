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Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy evlerinin inşası için çalışmalar başladı

23.03.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "köy evleri"nin inşası için çalışmalara başlandı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nda kırsal Özbek Mahallesi'nde köy evlerinin inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'a kazandırılacak kalıcı konutlar anlamında ilk olacak çalışma kapsamda evlerin temeli atılıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı planlanan köy evleri inşasının Türkoğlu'nda başlatıldığını söyledi.

Depremin hemen ardından arama kurtarma, çadır kent, konteyner kent ve kalıcı konut olmak üzere dört aşamalı çalışma başlatıldığını anlatan Okumuş, konut inşasına da başlandığını belirtti.

EVLER 3+1 VE 130 METREKARE OLARAK PLANLANIYOR

Okumuş, ilçede deprem nedeniyle 5 bin 671 orta, ağır, acil yıkılacak ve yıkılan bina bulunduğuna işaret eden Okumuş, "Bağımsız birimlerle 7 bin 200 daire ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talimatlarıyla bölgeye yaklaşık 4 bin 500 toplu konut, 2 bin 500 de kırsal alanda ev inşa edilecek. Bittiğinde taziye evleri, camileri, okulları ve parklarıyla çok harika yaşam alanları oluşacak. Özbek Mahallesi'nde bugün itibarıyla 31 kır evinin yapımına başlandı. Hemşehrilerimiz kalıcı konutlara bir sene gibi kısa sürede geçecek." diye konuştu.

Yapımına başlanılan evlerin 3+1 ve 130 metrekare olarak planlandığını belirterek, evlerin 7-8 ay içinde hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Çalışmaları incelemek üzere inşaat alanına gelen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kentteki enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Kalıcı konut çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ta kırsal kesim için 18 bin köy evi yapılacağını bildiren Aycan, hayvancılıkla uğraşanlar için ayrıca evlerin yanına ahır da yapılacağını ifde etti.

Aycan, "Burası tümüyle deprem bölgesi ve ciddi şekilde köy evlerinde yıkılma var. İnsanlarımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek devletimizin en önemli çabası." dedi.

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