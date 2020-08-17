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Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştırlar

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği Deneyap Atölyeleri uygulama sınavına giren öğrenciler depreme dayanıklı bina yapmak için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ter döktüler.Geleceğin Türkiye’sinin inşasında önemli rol oynayacak Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak öğrenciler deprem ülkesi olan Türkiye’miz için depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldığını belirterek, “Dünyada söz sahibi olma yönünde önemli adımlar atan hükümetimiz, tüketen değil üreten nesiller yetiştirebilmek için Deneyap Atölyeleri oluşturdu.

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği Deneyap Atölyeleri uygulama sınavına giren öğrenciler depreme dayanıklı bina yapmak için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ter döktüler.
Geleceğin Türkiye’sinin inşasında önemli rol oynayacak Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak öğrenciler deprem ülkesi olan Türkiye’miz için depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldığını belirterek, “Dünyada söz sahibi olma yönünde önemli adımlar atan hükümetimiz, tüketen değil üreten nesiller yetiştirebilmek için Deneyap Atölyeleri oluşturdu. 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanıp üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var. Deneyap atölyelerini kazanan öğrencilerimiz ilk yıllarında tasarım ve üretim. İkinci yıllarında robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, daha sonra kendi seçtikleri alanda ileri kodlama, siber güvenlik yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri. Bunların hepsi geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler. Öğrencilerimiz üçüncü yıllarında ise tamamen serbest şekilde kendi projelerini yapacaklar. Yetişen bu nesille dünyaya yön veren bir Türkiye oluşacak" dedi.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde sınava giren öğrenciler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitime vermiş olduğu desteğe dikkati çekerek, “Sınavda depreme dayanıklı sağlam binalar yapmaya çalıştık. Ülkemizde inşallah depremden kimse ölmez. Bunun için bu sınavda yüzlerce arkadaşımız depreme dayanıklı bina yapmaya çalıştı. Şahinbey Belediyesi bizlere çok iyi sınav koşulları hazırladı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu eğitimde önemli destekler sağlıyor. Kendisine bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

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