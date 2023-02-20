SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Depremin ilk gününden beri bölgede olan Gökhan Zan o anları anlattı! ''Binamızın yıkılmasını bekledik''

Depremin ilk gününden beri bölgede olan Gökhan Zan o anları anlattı! ''Binamızın yıkılmasını bekledik''

20.02.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da Yardımcı Antrenörlük görevi yürüten ve Hatay'da yaşayan eski milli futbolcu Gökhan Zan, bölgedeki durumla alakalı son durumu aktardı. Depremin ilk gününden beri bölgede olan Gökhan Zan, depremin etkisiyle ilgili bilgiler verdi.

Depremin ilk gününden beri bölgede olan Gökhan Zan o anları anlattı! ''Binamızın yıkılmasını bekledik''

Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, Hatay'da yaşanan son durumu anlattı. Depremin ilk gününden beri bölgede olan Gökhan Zan, depremin bilinmeyen yüzünü gözler önüne serdi.

"BİNAMIZIN YIKILMASINI BEKLEDİK"

330

”Ben 9. kattaydım. Zihinsel engelli kardeşim, annem ve eşim vardı. Uyuyorduk. Bir anda eşimle uyandık. Pozisyonumuzu almaya çalıştık. Annem ve kardeşim odamıza geldi. Herkes panik halindeydi. Sakin kalmaya ve yatak başında pozisyon almaya çalıştık. Deprem yavaş başladı, uyandırdı, sonra yavaşladı. Sonra durdu. Durur gibi oldu ve pik yaptı. Yıkılana kadar durmadı. Kaderimize razı kaldık. Yıkılması lazım dedik. Binamızın yıkılmasını bekledik. Aklımdan başka bir şey geçmiyordu. Binanın ayakta kalması normal değil dedim. 1.5 dakikanın üstünde bir süreydi. Bitmedi. Çok uzundu. O anda iç duvarlar patladı.”

"HER EVİN ALTINDA ATOM BOMBALARI PATLIYORDU"

140220231027593886047

”Kardeşimi sırtıma aldım. Direkt evden çıktık pijamalarımızla, deprem durunca. Her taraf karanlıktı. Dua ettik. Sakin kaldık ama çok ağırdı, çok şiddetliydi. Şoktu. Deprem değildi başka bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın. Çok uzun süre, çok uzun süre. Sallanıyorsun, şiddetleniyor, yavaşlayıp durduktan sonra bitmesi lazım. Sonra pik yaptı. Tekrar böyle canlandı ve durmadı. Vuruyorlar üstümüze üstümüze. Her evin altında atom bombaları var ve patlıyordu. Yıkılması lazım ki dursun diye düşünüyorsun. Öyle bir durumdu.”

"ETRAFTA KİMSE YOK!"

deprem-17-1

”Sabah 7 gibi şehir merkezine yürüdüm. Şehir yok, her yer yerle bir. Enkazdan insanlar çıkıyordu, enkazların içinden gelen sesler. Yanan binalar. Bir şey yapamıyorsun. Yan yatan binalar. Yaşlı teyzelerin, amcaların yalvarışları enkazdan. Kabus gibiydi. Allah kimseye yaşatmasın. Etrafta kimse yok, yardım yok. Enkazlardan sesler geliyor. Çok zordu, çok zor…”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atsu'nun tabutunu görünce dayanamadı...Atsu'nun tabutunu görünce dayanamadı...
Christian Atsu'dan acı haber geldi!Christian Atsu'dan acı haber geldi!
Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor Hatay gökhan zan Futbolcu atan son durumu

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

Atsu'nun tabutunu görünce dayanamadı...

Atsu'nun tabutunu görünce dayanamadı...

Fernando Muslera'dan Galatasaraylıları sevindiren haber!

Fernando Muslera'dan Galatasaraylıları sevindiren haber!

Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu!

Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.