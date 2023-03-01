Depremzede aile Edirne'de yeni bir hayat kurmak için çabalıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerde Antakya ilçesinde evleri yıkılan aile, bir süre Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağla öğrenci yurdunda kaldı. Osman Akil, arkadaşının daveti üzerine eşi ve 5 çocuğu ile Edirne'ye geldi.

Lalezar Restoran'da şoför olarak işe başlayan Akil, iş arkadaşının sayesinde kendilerine tahsis edilen bir eve yerleştirildi.

"MUHABBET KUŞLARININ ÖTÜŞÜYLE UYANARAK DIŞARI ÇIKTIK"

Osman Akil, AA muhabirine deprem anında muhabbet kuşlarının ötüşüyle uyanarak, kısa sürede kaldıkları evden dışarı çıkmayı başardıklarını söyledi.

Sarsıntı nedeniyle binaların yukarı kalkıp indiğini gördüğünü anlatan Akil, "5 çocuğum var, kızım Zeynep'i içeride unutmuştum. İçeri koştum, kızımı kucaklayarak dışarı çıktım. Evimizin yanındaki apartman yıkıldı, eşim ve çocuklarım çığlık atıyordu. Annem, babam, eniştem, kız kardeşim hepimiz dışarı çıkmıştık. Deprem anında uyanıp dışarı çıkan insanlar kurtuldu, uyanamayanlar enkaz altında kaldı." dedi.

Yaşanan depremleri küçük kıyamete benzeten Akil, bir süre araçta kaldıktan sonra ailesiyle Mersin'e giderek yurtta kaldıklarını söyledi.

Akil, Edirne'de çalışan bir arkadaşının davetiyle buraya geldiğini ve hayatını tekrar kurmaya çalıştığını ifade etti.

"BİR TAS ÇORBASINI PAYLAŞIYORLAR"

Geldikleri ilk günden bu yana herkesin kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Akil, şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları çok yardımcı oldu. Bizlere destek oldular. Lalezar şirketiyle tanıştırdılar. Ne iş yapabileceğimi sordular. Şoförlük yaptığımı ilettim kendilerine. Bu şekilde işe başladım. Elimden gelen her işe yardımcı oluyorum. Burada iş arkadaşımın yakını da kullanmadığı evini açtı bize. Çocuklarım okula başladı. Edirneliler bize çok yardımcı oldu. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bize kucak açtılar. Kaldığımız mahallede komşularımız olsun, iş arkadaşlarım olsun hepsi yardımcı oluyor. Her akşam evinde ne piştiyse, bir tas çorbasını paylaşıyorlar. Böyle insanları Allah eksik etmesin."

"YENİ BİR UMUT KAPISI AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Restoranın İşletme Müdürü Fatih Kaşkavalcı da tüm Türk milletinin deprem bölgesindeki kardeşlerine yardım elini uzattığını anlattı.

Yardım ve desteklere devam ettiklerini dile getiren Kaşkavalcı, şöyle devam etti:

"İstihdam anlamında da onların yanındayız. Edirne'mize birçok depremzede aile geldi. Hatay'da deprem felaketine yakalanan bir ailenin babasına iş imkanı sağladık. Çocukları ve ailesiyle beraber bir arkadaşımızın evini tahsis ettik ve hayatlarına burada devam ediyorlar.

Sadece maddi olarak değil psikolojik anlamda da destek vermemiz lazım. Tüm anılarını orada bıraktılar ve onlara yeni bir yaşam sağlamaya yeni bir umut kapısı açmaya çalışıyoruz. Tüm ekip olarak Osman arkadaşımıza ve ailesine destek vermeye devam edeceğiz."

