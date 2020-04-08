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Depremzede aileler konteynerlere yerleştiriliyor

VAN HABERLERİ  | 08.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler için konteyner kurulum ve ailelerin yerleştirilmesi devam ediyor.Merkezi İran’ın Khoy kenti olan 23 Şubat’taki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesinin 6 kırsal mahallesinde yıkım yaşanmıştı.

Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler için konteyner kurulum ve ailelerin yerleştirilmesi devam ediyor.
Merkezi İran’ın Khoy kenti olan 23 Şubat’taki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesinin 6 kırsal mahallesinde yıkım yaşanmıştı. Depremzedelere kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde konteyner kurulumu devam ediyor. Elektrik, su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları tamamlanan konteynerlere aileler de yerleştiriliyor.
Güvendik Mahalle Muhtarı Remzi Demir, mahallede yaşayan tüm vatandaşlar adına kendilerine yapılan yardımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. İyi ki biz Türk vatandaşıyız. Biz yapılan her şeyden dolayı çok memnunuz. Allah razı olsun, bize el uzattılar. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmadır. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye toplamda 2 milyon 45 bin TL nakdi yardım yapıldı. Ayrıca, depremden dolayı hayvanları telef olan 107 çiftçiye de toplamda 2 milyon 151 bin 750 TL ödeme yapılmıştı.

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