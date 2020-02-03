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Depremzede çiftçilere 25 ton kaba yem dağıtıldı

MALATYA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 25 ton kaba yem bölgeye ulaştırılarak depremzede çiftçilere dağıtıldı.

Depremzede çiftçilere 25 ton kaba yem dağıtıldı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 25 ton kaba yem bölgeye ulaştırılarak depremzede çiftçilere dağıtıldı. 20 ton daha kaba yem dağıtımı yapılacak.
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı, Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi İlçelerin zarar gören çiftçilere destekler hızla devam ediyor. Depremin hemen akabinde, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri yetkilileri ve personelleri tarafından sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Depremde yıkılan enkaz altında zarar gören hayvanların tedavileri Veteriner Hekimler tarafından yapıldı. Yıkılan ve yıkılma riski olan ahırlardan dolayı barınaksız kalan hayvanlar için acilen temin edilen hayvan barınak çadırları afet bölgelerine intikal ettirilerek vatandaşların arazilerindeki uygun yerlere teknik ekipler tarafından kurulmaya başlandı. Bu çerçevede hayvan barınağı ihtiyacı bulunduğu tespit edilen çiftçiler için toplam 754 adet çadır bölgeye ulaştırıldı. 16, 24 ve 112 metrekarelik çadırlar hasar durumuna, hayvan sayısına bağlı ihtiyaç durumuna göre çiftçilere ulaştırılıyor ve kurularak teslim ediliyor.
Çadır dağıtımı ve kurulumu işlemleri devam ediyor. Ayrıca hayvanların yem ihtiyacını karşılamak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 25 ton kaba yem bölgeye ulaştırılarak çiftçilere dağıtıldı. 20 ton daha kaba yem dağıtımı yapılacak.
Zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaralarının sarılması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Depremzede çiftçilere 25 ton kaba yem dağıtıldı

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