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Depremzede öğrencilere trafik eğitimi verildi

MALATYA HABERLERİ  | 10.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Malatya’da depremzede öğrencilere moral amaçlı trafik eğitimi verildi.Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri depremzede öğrencilerle kucaklaştı ve "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.Öğrenci ve öğretmenlere sunum eşliğinde trafikte dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Projeyle, trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.Dilek, daha sonra öğrencilere kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, öğrencilerin trafik işaret ve levhalarına uymalarını istedi.Eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.Öte yandan, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında jandarma timlerince 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik bilgilendirme seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

Depremzede öğrencilere trafik eğitimi verildi

Malatya’da depremzede öğrencilere moral amaçlı trafik eğitimi verildi.
Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri depremzede öğrencilerle kucaklaştı ve "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.
Öğrenci ve öğretmenlere sunum eşliğinde trafikte dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Projeyle, trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
Dilek, daha sonra öğrencilere kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, öğrencilerin trafik işaret ve levhalarına uymalarını istedi.
Eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Öte yandan, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında jandarma timlerince 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik bilgilendirme seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

Depremzede öğrencilere trafik eğitimi verildi

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