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Depremzede Türkçe öğretmeni İskenderun'da kaldığı çadır kentte çocuklara gönüllü ders veriyor

12.04.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde evi hasar gören Türkçe öğretmeni Emine Menek, ailesiyle kaldığı çadır kentte depremzede öğrencilere gönüllü ders veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesindeki evinde hasar oluşan 30 yaşındaki Menek, 2 çocuğu ve eşiyle çadır kentte barınmaya başladı.

Depremlerden önce bir dershanede görev yapan Menek, çadır kentte de çocuklara Türkçe dersi vermeye karar verdi. Menek, çadır kentte kurulan okulda gönüllü olarak haftada 2 gün Türkçe derslerine girmeye başladı.

Çadır kentteki kütüphanenin sorumluluğunu da üstlenen Menek, depremzede çocuklarla yakından ilgileniyor.

"ÇOCUKLARA BİR HARF BİLE ÖĞRETMEK ÖNEMLİ"

Türkçe öğretmeni Emine Menek, AA muhabirine, eşi ve iki çocuğuyla kaldığı çadır kentte mesleğini gönüllü sürdürdüğünü belirtti.

Çadır kentte sınav gruplarına yönelik açılan sınıflarda derslere girmenin yanı sıra kütüphaneyle de ilgilendiğini ifade eden Menek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklar depremlerden çok etkilendi. Onlar öğrenci olarak bırakmıyorlar, biz öğretmen olarak bırakırsak olmaz. Bu bizim çok büyük bir sorumluluğumuz. Sabah erkenden kütüphaneyi açıyorum, gelsinler, ders çalışsınlar diye. Bu gençler yarın belki depremlerin etkilerini önleyecek gençler olacaklar. Aynı zamanda LGS grubunun Türkçe dersine de giriyorum."

Menek, çadır kentte Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Destek Merkezini de sık sık ziyaret ettiğini, burada diğer depremzedelerle sohbet edip birbirlerine destek olduklarını belirtti.

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