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Depremzedeleri panikleten yangın: 2 konteyner kullanılmaz hale geldi

İHA İHA
12.02.2024 07:36 | Son Güncelleme:
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Hatay’da konteyner kentte meydana gelen yangın paniğe neden olurken 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Depremzedeleri panikleten yangın: 2 konteyner kullanılmaz hale geldi

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Konteynerden alevler çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle yangına vatandaşlar müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların mücadeleleriyle çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın anında konteynerde kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi.

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