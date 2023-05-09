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Depremzedeye uyku apnesi ve solunum cihazı hediye edildi

09.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesi ile Van’a yerleşen Mustafa Bayrakçı’ya uyku apnesi ve solunum cihazları hediye etti.

Depremzedeye uyku apnesi ve solunum cihazı hediye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesine ailesi ile birlikte yerleşen uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Mustafa Bayrakçı’nın yardımına Van Büyükşehir Belediyesi koştu. Yıllardan bu yana uyku apnesi sıkıntısı yaşayan 50 yaşındaki Bardakçı’nın son günlerde solunum şikâyetleri arttı. Artan şikâyetler üzerine ailesi destek için Van Büyükşehir Belediyesinden yardım talebinde bulundu. Ailenin talebine kısa sürede olumlu karşılık veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bayrakçı için uyku apnesi ve solunum cihazları alarak hediye etti.

Cihazı Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi’den alan Mustafa Bayrakçı ve ailesi, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


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