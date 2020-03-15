SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Derbi hakemi Abdülkadir Bitigen'in karnesi

Derbi hakemi Abdülkadir Bitigen'in karnesi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen'in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.

Derbi hakemi Abdülkadir Bitigen'in karnesi

Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı.

46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek.

Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:

Galatasaray-Antalyaspor 5-0
Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0
Denizlispor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Akhisarspor 2-1
Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1
Antalyaspor-Galatasaray 1-1

Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti.

Siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:

M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0
Bucaspor-Beşiktaş 0-2

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Konya'da maça damga vuran pozisyonKonya'da maça damga vuran pozisyon
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Bitigen Galatasaray Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Efsane kulüp 3. Lige düştü

Efsane kulüp 3. Lige düştü

Konya'da maça damga vuran pozisyon

Konya'da maça damga vuran pozisyon

Luiz Gustavo'dan tepki! "Herkes Ronaldinho gibi ama..."

Luiz Gustavo'dan tepki! "Herkes Ronaldinho gibi ama..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derbi hakemi Abdülkadir Bitigen'in karnesi

Derbi hakemi Bitigen'in karnesi

ÖZET | Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-0 (Süper Lig puan durumu)

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı gol pozisyonu

Konya'da maça damga vuran pozisyon

ÖZET | Alanyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

Alanya tek golle kazandı

ÖZET | Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

Denizli, Rodallega ile güldü

ÖZET | Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1 (Süper Lig)

Ankaragücü pes etmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.