Derbi öncesi merak ediliyordu! Aziz Yıldırım derbi öncesi kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kritik karşılaşmayı RAMS Park tribünlerinden takip etmeyecek.

TRİBÜNE OLMAYACAK

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a konuk olacağı mücadele öncesinde Aziz Yıldırım'ın derbiye katılmayacağı iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin maçlarını, Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere, bu sezon yalnızca bir kez kaçırdığı belirtilen Yıldırım'ın, ezeli rakiple oynanacak karşılaşmada statta yer alması beklenmiyor.

DERBİDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 16 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki takım arasındaki kritik mücadele, zirve yarışının seyri açısından da önem taşıyor.