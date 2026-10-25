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Derbi öncesi merak ediliyordu! Aziz Yıldırım derbi öncesi kararını verdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın bu sezon maçlarını yakından takip eden Yıldırım'ın, RAMS Park'taki kritik mücadelede tribünde olmayacağı öne sürüldü.

Derbi öncesi merak ediliyordu! Aziz Yıldırım derbi öncesi kararını verdi
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kritik karşılaşmayı RAMS Park tribünlerinden takip etmeyecek.

TRİBÜNE OLMAYACAK

Derbi öncesi merak ediliyordu! Aziz Yıldırım derbi öncesi kararını verdi 1

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a konuk olacağı mücadele öncesinde Aziz Yıldırım'ın derbiye katılmayacağı iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin maçlarını, Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere, bu sezon yalnızca bir kez kaçırdığı belirtilen Yıldırım'ın, ezeli rakiple oynanacak karşılaşmada statta yer alması beklenmiyor.

DERBİDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Derbi öncesi merak ediliyordu! Aziz Yıldırım derbi öncesi kararını verdi 2

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 16 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki takım arasındaki kritik mücadele, zirve yarışının seyri açısından da önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe galatasaray
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