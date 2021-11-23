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Derbide bu yüzden oynamamış! İşte Szalai'nin yeni takımı

23.11.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attila Szalai'nin Galatasaray derbisine yedek başlamasının ardından transfer dedikoduları yeniden ayyuka çıktı. Adı birçok dev kulüple anılan Attila Szalai, Vitor Pereira tarafından sürpriz bir şekilde derbiye yedek başlarken, oyuncunun Chelsea'ye transferinin bittiği iddia ediliyor. Son olarak AS Gazetesi geçtiğimiz günlerde geçtiği haberde Chelsea'nin transferde Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını belirtmişti.

Derbide bu yüzden oynamamış! İşte Szalai'nin yeni takımı
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Attila Szalai'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray derbisine sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Attila Szalai, Vitor Pereira'nın 5 oyuncu değişikliğini kullanmasına rağmen tercih edilmemiş, maçın son dakikalarında Serdar Aziz oyuna dahil olmuştu. Vitor Pereira'nın derbide böyle bir karar almasının ardından transfer iddiaları yeniden ayyuka çıktı.

'CHELSEA ATTILA SZALAI TRANSFERİNİ BİTİRDİ' İDDİASI

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Attila Szalai'nin adı bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu. Son olarak İspanyol AS Gazetesi geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin Attila Szalai transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını ve oyuncunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'in yolunu tutacağını yazmıştı.

ATTILA SZALAI İÇİN EN AZ 20 MİLYON EURO

Haber detayında bonservisle ilgili bilgi verilmezken Fenerbahçe'nin Attila Szalai için en az 20 milyon euro değer biçtiği biliniyor. Söz konusu transferin de bu rakamın altında gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

SON 1 YILDA DEĞERİNİ KATLADI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı tüm kulvarlarda 40 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Son 1 yılda değerini inanılmaz bir şekilde katlayan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Chelsea Attila Szalai
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