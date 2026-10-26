"Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı!

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan transfer ettiği Leao, Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Lille deplasmanı kadrosunda yer almadı. Bazı haber mecralarında Leao'nun bu maçın kadrosunda da olmayacağı ifade edildi.
Galatasaray resmi X hesabının dün gece paylaştığı "Maç Günü" paylaşımda Leao'nun takımla birlikte idmana çıktığı görülüyor. Videoda kameraya bakarak gülümseyen Leao'nun bu akşamki Fenerbahçe derbisinde kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Okan Buruk'un Lille deplasmanındaki kadroyu bozması beklenmiyor. Muhtemel 11'lerde tek soru işareti Sara ile Lemina arasında... Sarı kırmızılı takımda Toreira'nın yanında orta sahada ya Sara ya da Lemina oynayacak.
Okan Buruk, Leao'yu ikinci yarıda kullanmayı planlıyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Ederson, Semedo, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Ake ile İspanyol 10 numarası Marco Asensio bu akşamki derbide sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 🗓️ 9. Hafta ⚽ Fenerbahçe 📆 26.10.2026 ⏰ 21.30 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📲 #GSvFB https://t.co/PIc90Oe9Ur— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2026
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