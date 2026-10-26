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"Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı!

Derbi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de iki takımdaki sakat oyuncuların durumu. Fenerbahçe'de Asensio ile Ake kesin olarak maç kadrosunda yok. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun durumuyla ilgili olarak ise yeni bir gelişme yaşandı.

"Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı!

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan transfer ettiği Leao, Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Lille deplasmanı kadrosunda yer almadı. Bazı haber mecralarında Leao'nun bu maçın kadrosunda da olmayacağı ifade edildi.

MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray resmi X hesabının dün gece paylaştığı "Maç Günü" paylaşımda Leao'nun takımla birlikte idmana çıktığı görülüyor. Videoda kameraya bakarak gülümseyen Leao'nun bu akşamki Fenerbahçe derbisinde kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı! 1

KANATLAR YUNUS VE BARIŞ'A EMANET

Okan Buruk'un Lille deplasmanındaki kadroyu bozması beklenmiyor. Muhtemel 11'lerde tek soru işareti Sara ile Lemina arasında... Sarı kırmızılı takımda Toreira'nın yanında orta sahada ya Sara ya da Lemina oynayacak.

"Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı! 2

Okan Buruk, Leao'yu ikinci yarıda kullanmayı planlıyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Ederson, Semedo, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Ake ile İspanyol 10 numarası Marco Asensio bu akşamki derbide sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray
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