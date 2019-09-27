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İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kadroları

FUTBOL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bekliyor. Dev maça saatler kala Fatih Terim ve Ersun Yanal da kadrolarını netleştirdi. İşte dev derbinin kadroları...

Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki devin mücadelesi öncesi ilk 11'ler netleşmeye başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in sol bekte Ömer Bayram'a yer verip Nagatomo'yu kadroya almayacağı iddia edilmişti ancak taktik antrenmanlarda durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

LEMINA VE ANDONE TRİBÜNE
Terim, Belhanda'nın derbide oynayabilecek duruma gelmesinin ardından formsuz Lemina'ya kadroda yer vermeyecek. Santrfor özellikleri taşıyan Babel'i de gol bölgesinde kullanabileceğini düşünen Terim, Rumen golcü Andone'yi de tribüne gönderecek.

FENERBAHÇE'YE SAKATLARDAN İYİ HABER
Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal'a sakatlığı bulunan Isla ve Hasan Ali'den iyi haber geldi. Isla'nın takıma dönmeye tamamen hazır olduğu ancak kararı Ersun Yanal'ın vereceği ifade edildi.

SAVUNMADA KİM OYNAYACAK?
Ersun Yanal derbi 11'inde en büyük kararsızlığı ise stoper ikilisinde yaşıyor. Antrenmanda Luiz Gustavo'yu savunmada deneyen Ersun Yanal'ın maça yine Jailson - Zanka ikilisiyle çıkması bekleniyor.

İşte Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi kadroları...

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Galatasaray Fenerbahçe fatih terim ersun yanal

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