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Derby “Kampanyanın Hası” ile modifiye Mini F56 Cooper kazandırıyor

19.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz: -"Gelenekselleşen kampanyamızla sosyal medyada binlerce kişiyle buluştuk, güzel geri dönüşler aldık"

İSTANBUL(AA) - Derby, bu yıl 3’üncü kez düzenlediği “Kampanyanın Hası” ile bir kez daha otomobil meraklılarına yepyeni sürprizler hazırladı.

Derby'den yapılan açıklamaya göre, Derby’nin büyük ilgi uyandıran kampanyasında otomobil meraklılarının yakından tanıdığı YouTube fenomeni Doğan Kabak’ın modifiye edeceği 2014 model Mini F56 Cooper marka araç, çekilişle yeni sahibini bulacak. Doğan Kabak sosyal medyada kampanya takipçilerinin istekleri ve beklentileri doğrultusunda Mini F56 Cooper’a sıra dışı bir görünüm kazandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, “Geçtiğimiz 2 yıl boyunca kampanyamız kapsamında farklı araçları modifiye eden Doğan Kabak, Derby müşterilerinin ilgiyle takip ettiği çok başarılı işlere imza attı. Gelenekselleşen kampanyamızla sosyal medyada binlerce kişiyle buluştuk, güzel geri dönüşler aldık. Bu yıl bir kez daha Doğan Kabak’ın modifiye edeceği otomobilin heyecan dolu dönüşümüne birlikte tanıklık edeceğiz. Kampanyamız Doğan Kabak’ın YouTube kanalından ve @derbymeclisi hesabından adım adım izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen kampanyadan, 06.10.2021-06.01.2022 tarihleri arasında tüm Türkiye genelindeki ŞOK Marketler’den, Cepte ŞOK Sanal Market Mağazalarından Derby Markalı ürünlerinden tek seferde 20 TL ve katları tutarında (her 20 TL için bir çekiliş hakkı) alışveriş yapanlar yararlanacak. Alışveriş sonrası akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen Qumpara uygulamasına üye olanlar, “Derby” kampanya adını seçerek alışveriş fişi veya faturasının fotoğrafını yükleyerek çekiliş hakkına sahip oluyor. Çekilişle belirlenecek talihli 21.01.2022 tarihli Milli Gazete'de duyurulacak.

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