Deren Talu dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Beğeni toplayan paylaşım
Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, siyah dantelli elbisesiyle çok konuşuldu.
Talu'nun fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı.
Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Talu son olarak bikinisinin üzerine giydiği siyah dantelli elbisesiyle ilgi odağı oldu.
Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Zarafet ikonu, geleceğin top modeli" yorumunu yaptı.
Yazı tatil mekanlarında geçiren ve bol bol paylaşım yapan Talu'nun her fotoğrafı ayrı olay oluyor.
Güzel ismin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.
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