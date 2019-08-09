Deren Talu dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, siyah dantelli elbisesiyle çok konuşuldu.

Talu'nun fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı.

Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Talu son olarak bikinisinin üzerine giydiği siyah dantelli elbisesiyle ilgi odağı oldu.