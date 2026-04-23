MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Vasiyeti büyük ses getirdi! İbrahim Tatlıses'in bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı

Geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve safra kesesinden ameliyat olan İbrahim Tatlıses, taburcu oldu. Hastaneden çıkmadan vasiyet açıklamasıyla dikkat çeken ünlü türkücünün dev serveti bir kez daha ağızları açık bıraktı.

Öznur Yaslı İkier

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Zorlu günleri atlatan Tatlıses, taburcu oldu. Tatlıses, hastaneden çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'VASİYETİMİ HAZIRLADIM'

Ünlü türkücü, vasiyetiyle ilgili sorular karşısında, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" dedi.

İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in bilinen mal varlığı şöyle;

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan
Fikirtepe'de 4 daire
İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
İzmir'de 5 lüks daire
Bodrum'da 12 villa ve dev arsa

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.