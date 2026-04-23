Vasiyeti büyük ses getirdi! İbrahim Tatlıses'in bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Zorlu günleri atlatan Tatlıses, taburcu oldu. Tatlıses, hastaneden çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'VASİYETİMİ HAZIRLADIM'

Ünlü türkücü, vasiyetiyle ilgili sorular karşısında, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" dedi.

İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in bilinen mal varlığı şöyle;

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan

Fikirtepe'de 4 daire

İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar

İzmir'de 5 lüks daire

Bodrum'da 12 villa ve dev arsa