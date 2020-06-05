YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

VAN HABERLERİ  | 05.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezinden geçen ve ilçeyle aynı adı taşıyan Bahçesaray Deresi’nde meydana geldi.

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezinden geçen ve ilçeyle aynı adı taşıyan Bahçesaray Deresi’nde meydana geldi. Dengesini kaybederek dereye düşen Ali Açıkgöz (8) isimli çocuk, vatandaşların ve bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçesaray Grup Amirliği ekiplerince bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Bahçesaray Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
02:48
Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:04
Akşam
19:34
Yatsı
21:14

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.