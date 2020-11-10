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Dergiciliği bu atölyede öğreniyorlar

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 10.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Büyükşehir Akademi bünyesindeki Dergi Atölyesi öğrencileri dergiciliği yakından tanıyor.Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor.

Dergiciliği bu atölyede öğreniyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Büyükşehir Akademi bünyesindeki Dergi Atölyesi öğrencileri dergiciliği yakından tanıyor.
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor. Dergi Atölyesi’ne katılan öğrenciler Yazar Duran Boz ile içerikten dizime kadar her hafta farklı konuları işliyor.
Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen eğitimlerde alanlarında uzman isimlerle atölyeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda eğitimlerin sürdüğü akademide Dergi Atölyesi de sürüyor.

Dergiciliği bu atölyede öğreniyorlar

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