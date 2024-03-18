Derince’de satranç şöleni

Derince Belediyesi, Derincespor Kulübü, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası" heyecana sahne oldu. Yenikent Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, 5 ayrı kategoride 210 öğrenci mücadele etti.

Müsabakaları Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yusuf Yüksel, Kocaeli Satranç İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, satranç camiasının önemli isimleri ve sporcu velileri takip etti.

Derincespor Kulübü bünyesinde 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunduklarını ifade eden Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman yanında olduk.

Ayrıca yine yavrularımız için tüm mahallelerimizde 26 ayrı noktada spor alanları oluşturduk. İlçemizin dört ayrı noktasına inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz hem eğitim hem de spor alanları ile gençlerimize hizmet veriyor" dedi.

Turnuva, kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

