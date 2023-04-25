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Derince’nin köyleri projelerin merkezi oldu

25.04.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derince’de Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde son düzenlemeler yapılıyor.

Derince’nin köyleri projelerin merkezi oldu

İlk etap çalışmalarının tamamlandığı Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde ise ikinci ve üçüncü etap düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri, muhtarlar ve teşkilat yöneticileri, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projelerini inceledi.
Derince Belediyesi tarafından inşa edilen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındırıyor. Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde yapılan çalışmalarla ilgili konuklarına bilgiler veren Başkan Aygün, bölgedeki tesislerin tarımsal kalkınma noktasında çok önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi.
Heyetin bir sonraki durağı Doğa Park projesinin hayata geçtiği Tahtalı Göleti oldu. İlk etap düzenlemelerinin tamamlandığı Doğa Park projesinde ikinci ve üçüncü etap düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Tahtalı Göleti Doğa Park projesi inşa edilen misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi, karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.

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