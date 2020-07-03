DERLEME - Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasında duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çevre illerden başta olmak üzere çok sayıda UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 97 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıkların, kurumların, valiliğin, büyükşehir belediyesinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek, "Şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz. Bu vesileyle Sakarya halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız." açıklamasında bulundu.