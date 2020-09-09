Derme Deresi projesi Battalgazi’ye değer katacak

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Derme Deresi projesinin Battalgazi’ye değer katacağı belirtildi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 92.Şube Müdürü Arif Tüfekçi ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve çalışmaları tüm hızıyla devam ettiği bildirilen Derme Deresi Islah Projesi’ni inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. 2. kısım taşkın koruma inşaatının devam ettiği proje için Başkan Güder ve ekibine teşekkürlerini ileten Milletvekili Çalık, ıslah çalışmalarının 2020 yılının Aralık ayında tamamlanacağını ve tamamlanmasıyla birlikte projenin Battalgazi’ye çok büyük değer katacağının altını çizdi.

“Bölgemiz proje ile prestij kazanacak”

Bölgenin değerini ve prestijini yükseltecek bir projeyi Battalgazi Belediyesi’nin hayata geçirdiğini ifade eden Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayaz, “Bu proje uzun süre üzerinde çalışılmış ve bizlerinde mücadele verdiği bir çalışmaydı. Proje bir türlü hayata geçmiyordu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in göreve gelmesiyle birlikte proje hayata geçti. Bu proje bölgenin değerini ve prestijini yükseltecek bir projedir. Bir yıl sonra buranın en güzel prestij alanı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.