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Derme Deresi’nde çevre düzenlemesi başladı

21.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Battalgazi Belediyesi, çevreyolu altı olarak tabir edilen bölgenin gelişimi açısından büyük önem arz eden ve birinci etabında ıslah çalışmaları tamamlanan Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nde teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarını başlattı.Malatya Battalgazi Belediyesi, Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nde teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarını başlattı.

Battalgazi Belediyesi, çevreyolu altı olarak tabir edilen bölgenin gelişimi açısından büyük önem arz eden ve birinci etabında ıslah çalışmaları tamamlanan Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nde teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarını başlattı.
Malatya Battalgazi Belediyesi, Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nde teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarını başlattı. Battalgazi’deki bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçim vaatlerinden bir tanesi olan Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nin birinci etabında çevre düzenlemesi çalışmalarının startının verildiğini belirtti. Battalgazi Belediyesi ve Devlet Su İşleri’nin etaplar halinde yapımını sürdürdüğü projede 1. etap ıslah çalışmaları tamamlandı. İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından Başkan Güder’in talimatıyla harekete geçen Etüt Proje ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılacak olan peyzaj çalışmaları ve taş duvar imalatları öncesinde teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarına başladı.

Proje’nin içeriği göz dolduruyor
Battalgazi’yi daha güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vizyonel projeleri arasında yer alan ve içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, macera parkı, seyir terası, su değirmeni, squash kortu, kanal üstü yaya köprüsü, şelale, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, sosyal tesisler ve araç köprüsünün de yer alması planlanan Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi, ilçenin güzelliklerine güzellik katarak, insanı ve tabiatıyla göze çarpan medeniyetin kalbi Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe hüviyetine kavuşturacak.

Güder, çalışmaları yerinde inceledi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hizmetleriyle Battalgazi’yi her geçen gün daha da ileriye taşıdıklarını belirten Başkan Güder, Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nin çevreyolu altı bölgelerinin gelişimi açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, projeyle ilçenin çehresinin değiştiğine vurgu yaptı.

“Derme deresi projemiz çok önemli bir projedir”
Battalgazi’nin değerine daha da değer katacak bir proje olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’miz her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor. Derme deresi projesi bizim için çok önemli projedir. Bu proje, Belediye Başkanı olmadan öncede bizim hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Şükürler olsun ki bunu hayata geçirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Etaplar halinde yaptığımız ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız Derme Deresi Rekreasyon projemizin tamamlanan 1. etabında çevre düzenlemesine çok şükür başladık. Malumunuz bu tür projeler uzun vadeli projelerdir. Geçen hafta yaptığımız yoğun Ankara programlarımız dahilinde Kanalboyu’ndan Eskimalatya’ya kadar yapılacak olan dere ıslahı ve rekreasyon projemiz hakkındaki taleplerimizi ilgili bakanlarımıza ilettik. Battalgazi’mizin değerine değer katacak ve Malatyalıların uğrak yeri olabilecek bir projeyi hayata geçirdik. Malatya’daki tüm vatandaşlarımızın özellikle tercih edecekleri, her gün aileleri ile güzel zaman geçirebilecekleri ve çocukların enerjilerini harcayabileceği bir projeyi ilçemize kazandırıyoruz. İlçemizin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz. Özellikle bu projemiz bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak ve bölgenin kaderini değiştirecek projelerimizden sadece bir tanesi. İnşallah kısa zaman dilimi içinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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