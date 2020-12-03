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Desteklenen kültür varlıkları projeleri değerlendirildi

MANİSA HABERLERİ  | 03.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında YİKOB tarafından desteklenen kültür varlıkları projeleri değerlendirildi.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında il genelinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen kültür varlıkları projeleri değerlendirildi.Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Kaynakları Müdürü Serhat Aladağ ve ilgililer katıldı.Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Kaynakları Müdürü Serhat Aladağ tarafından il genelinde devam eden kültür varlıkları projeleri hakkında sunum yapıldı.

Desteklenen kültür varlıkları projeleri değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında YİKOB tarafından desteklenen kültür varlıkları projeleri değerlendirildi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında il genelinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen kültür varlıkları projeleri değerlendirildi.
Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Kaynakları Müdürü Serhat Aladağ ve ilgililer katıldı.
Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Kaynakları Müdürü Serhat Aladağ tarafından il genelinde devam eden kültür varlıkları projeleri hakkında sunum yapıldı.

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