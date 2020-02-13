Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Şafi'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi ziyaret etti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, ziyarette, Katar'ı dost ve kardeş ülke olarak gördüklerini belirtti.

Katar ile her alanda iş birliğinin geliştiğini vurgulayan Destici, "Biz de Büyük Birlik Partisi ve şahsım olarak bunu destekliyoruz. Sadece ikili ilişkiler açısından değil kendi coğrafyamızı ve İslam dünyasını ilgilendiren bütün konularda Türkiye ve Katar'ın iş birliği, görüş ve güç birliği var. Bu iş birliği inşallah kardeş coğrafyamızdaki kanın durmasına da vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Al Şafi da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

