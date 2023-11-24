Dev dalgaların yıktığı istinat duvarı yeniden inşa ediliyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 19 Kasım Pazar günü etkili olan fırtına sırasında dev dalgalar sahili dövmüştü. Dev dalgalar sebebiyle sahilde bulunan istinat duvarının büyük bir kısmı hasar görerek çökmüştü. Bartın-Cide arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolunda da göçükler meydana gelmişti.

Ekipler tarafından ilçede, dalgalar ve fırtınanın sebep olduğu hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Karayolları tarafından göçüklerin oluştuğu yoldaki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanırken, dev dalgalar sebebiyle çöken istinat duvarlarının yeniden inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

