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Dev proje için ilk kazma vuruldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Tütünçiftlik’ten İlimtepe’ye ulaşımı sağlayacak olan proje kapsamında ilk kazma vuruldu.

Kocaeli Tütünçiftlik’ten İlimtepe’ye ulaşımı sağlayacak olan proje kapsamında ilk kazma vuruldu. Projenin ilk etabı kapsamında otoban üzerinden viyadük ile geçiş sağlanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce ihalesi gerçekleştirilen projeyi yürütecek olan firma, dün itibari ile çalışmalara başladı. İlk etabı yapılacak proje kapsamında TEM’in üzerinden geçiş köprüsü yapılacak. Anadolu Döküm Kavşağı’ndan başlayacak olan proje kapsamında, TEM’in üzerinden viyadük ile geçiş sağlanacak ve Yunus Emre Caddesi’nin sonuna kadar yol inşası yapılacak. Diğer etaplarla birlikte İlimtepe Mahallesi’ne kadar uzanan yol 5,2 km uzunluğunda ve duble yol olarak yapılacak. TEM otoyolunun iki tarafında da yürütülen çalışma kapsamında firma viyadük için kazık çakma işlemi de gerçekleştirecek. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de şantiyeyi ziyaret etti, çalışmayı yürütecek firmalardan bilgi aldı. Başkan Söğüt, çalışma dolayısıyla da Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

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