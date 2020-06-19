YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Dev projenin inşaat ihalesi öncesinde, proje sahasında inceleme

Dev projenin inşaat ihalesi öncesinde, proje sahasında inceleme

SİNOP HABERLERİ  | 19.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde yürütülen "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”nin inşaat ihalesi öncesinde, projeye teklif verecek firmalarla birlikte projenin uygulanacağı sahada inceleme yapıldı.Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında yaklaşık 10,5 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”, bölgede küçük ve orta büyüklükteki işletmelere su ürünleri işleme ve depolama hizmeti sunacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde yürütülen "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”nin inşaat ihalesi öncesinde, projeye teklif verecek firmalarla birlikte projenin uygulanacağı sahada inceleme yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında yaklaşık 10,5 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”, bölgede küçük ve orta büyüklükteki işletmelere su ürünleri işleme ve depolama hizmeti sunacak. Müşavirlik ve inşaat ihaleleri onaylanan proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20 Temmuz’a kadar inşaat ihale teklifleri alınmaya devam edecek.

Proje Sahasında İnceleme Yapıldı
"Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”nin inşaat ihalesi teklif sunumlarının tamamlanması öncesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının da katılımıyla inşaat ihalesine teklif vermek isteyen firmalara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonrasında, proje sahasında inceleme yapıldı. Projeye ilişkin bilgi alan firmalar daha sonra, projenin uygulanacağı Sinop Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sahada proje üzerinden incelemelerde bulundu.

Teknik Şartname Hazırlanma Eğitimi Verildi
"Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”nin ihaleye çıkması sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü projelerde görev alan personele yönelik olarak online “Mal Alımı Sözleşmelerinde Teknik Şartname Hazırlanması Eğitimi” düzenledi. Ülkemiz ve Avrupa Birliği mali iş birliği ile finanse edilen, “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında desteklenen projelerde görev alan personelin katıldığı eğitimde, AB mevzuatına göre mal alım ihalesi teknik şartname hazırlanması kapsamında ürün pazar araştırması yapılması ve teknik özellikler oluşturulması gibi konularda bilgiler verilerek, uygulamalı örnek çalışmalar yapıldı.
Müşavirlik, İnşaat, Mal Alımı ve Teknik Yardım gibi 4 ihale bileşeninden oluşan proje kapsamında şimdiye kadar müşavirlik ihalesi tamamlandı. İnşaat ihalesi kapsamında ise 20 Temmuz’a kadar firmalardan gelecek inşaat yapım teklifleri kabul edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Sinop Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:51
Sabah
04:57
Öğle
12:46
İkindi
16:48
Akşam
20:25
Yatsı
22:21

Sinop Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çınar Eczanesi
Boyabat
Güven Eczanesi
Ayancik
İnci Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sinop’ta gökkuşağına sis eşlik etti

Sinop’ta gökkuşağına sis eşlik etti

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.