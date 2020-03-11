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Dev projeyle Gebze OSB’lerdeki trafik yoğunluğu azalacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasında TEM Otoyolu üzerinden oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması için yeni köprü ve yan yolların yapılacağı dev proje hayata geçiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşıma konfor getirecek projelerine bir yenisini ekliyor.

Dev projeyle Gebze OSB’lerdeki trafik yoğunluğu azalacak

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasında TEM Otoyolu üzerinden oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması için yeni köprü ve yan yolların yapılacağı dev proje hayata geçiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşıma konfor getirecek projelerine bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasında TEM Otoyolu üzerinden oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi yeni köprü ve yan yolların olacağı dev proje için ihaleye çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolunun 43’üncü ve 46,5’inci kilometreleri arasında (Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkii) köprü yenileme, yeni köprü inşası ve yeni yan yollar inşa edilecek.
TEM Otoyolu üzerinde 3 buçuk kilometrelik kısımdaki çalışmalar ile yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılarak akıcı bir trafik sirkülasyonunun oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında köprü inşalarını Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacakken yan yolların inşasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 60 milyon TL’ye mal olacak olan dev proje için “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” ihalesi yapıldı. 14 firmanın teklif verdiği ihalede en yüksek teklifi 63 milyon 733 bin TL olurken en düşük teklif ise 44 milyon 603 bin TL olarak verildi.
Proje kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 3 buçuk kilometrelik kısımda TEM Otoyolu üzerine 4 adet yeni köprü inşa edilecek ve var olan iki köprü genişletilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise proje kapsamında TEM Otoyolunun kuzey ve güneyinde yan yol, katılma ve ayrılma şeritleri ile birlikte 12 kilometre yol inşa edecek.

Dev projeyle Gebze OSB’lerdeki trafik yoğunluğu azalacak

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