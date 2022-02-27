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DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi

27.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in vefat eden babası İsmet Ergin'in cenazesi toprağa verildi.

Hatay'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmet Ergin'in (91) cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksine getirildi.

Ergin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından kompleks mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bazı milletvekilleri katıldı.

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