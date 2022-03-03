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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan "2. DEVA Kadında Zirvesi"nde konuştu:

03.03.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadınlar, yönetimde daha fazla temsil edildiğinde uzlaşmaya dayalı ve barışçıl dış politika kolaylaşıyor" - "Ukrayna, şu anda Rusya tarafından işgal ediliyor. Savaşın sürdüğü her saniye binlerce ailenin yerinden edilmesine ve büyük bir göç dalgasına yol açıyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kadınlar, yönetimde daha fazla temsil edildiğinde uzlaşmaya dayalı ve barışçıl dış politika kolaylaşıyor." dedi.

Babacan, partisinin Kadın Politikaları Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2. DEVA Kadında Zirvesi"nde konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının, Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadele zeminini bozduğunu söyleyen Babacan, raporlara göre, geçen yıl Türkiye'de 280 kadının öldürüldüğünü anımsattı.

Toplumun her kesimindeki kadınların otoriterliğe geçit vermediğini belirten Babacan, "Kadınların kararlı mücadelesinin iktidardaki otoriter zihniyete karşı galip geleceğini biliyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararları gibi uygulamalara izin vermemek amacıyla kadınların her alanda temsil gücünün artması gerektiğini dile getiren Babacan, "Çünkü bu otoriter yönetime karşı en güçlü karşı duruşun kadınlardan geldiğini ve geleceğini çok iyi biliyorum." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Babacan, şunları kaydetti:

"Ukrayna şu anda Rusya tarafından işgal ediliyor. Savaşın sürdüğü her saniye binlerce ailenin yerinden edilmesine ve büyük bir göç dalgasına yol açıyor. Savaş, en çok kadınların ve çocukların hayatlarını yaşanmaz kılıyor. 21. yüzyılda yaşadığımız bu insanlık krizi, Ukrayna'da cinsel şiddet ve sömürü riskini tırmandırıyor. Bu vesileyle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların bir önce durdurulmasını, taraflar arasındaki görüşmelerin uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir çözümle sonuçlanmasını diliyorum."

Dünyanın neresinde olursa olsun savaşların acısını en çok kadınların çektiğini vurgulayan Babacan, "Kadınlar, yönetimde daha fazla temsil edildiğinde uzlaşmaya dayalı ve barışçıl dış politika kolaylaşıyor. Bugün sadece ülkemizin değil, bütün yerkürenin, kadınların aklına ihtiyaç duyduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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