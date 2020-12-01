DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirlere ilişkin, "Biz idealinin daha katı bir kapanma, süresi belirlenmiş ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Babacan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da aralarında bulunduğu sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini partisinin genel merkezinde kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Babacan, toplantıda Kovid-19 salgını süreci, bu sürecin sağlık ve ekonomi üzerindeki etkisine yönelik konuların görüşüldüğünü söyledi.

Babacan, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden 7 gün sonra tavsiye kararlarını açıkladıklarını belirterek, sağlık meslek örgütlerinin bu sürecin dışında tutulması ve çalışma gruplarında yer verilmemesinin başlı başına vahim bir durum olduğunu ifade etti.

Fincancı da Kovid-19 ile mücadelede yaşanan eşitsizliklerle salgının büyük bir alanı kapsadığını savunarak şöyle konuştu: