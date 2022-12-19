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Devasa mantar ilgi odağı oldu

19.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde çok uzun yıllarından ardından yeniden ortaya çıkan devasa görünümlü mantarlar ilgi odağı oldu.

Devasa mantar ilgi odağı oldu

Emcelli Mahallesinde yaşanan 78 yaşındaki Mehmet Hasırcı, yağmurların ardından mahallenin yakınındaki dağa giderek mantar aramaya başladığını, ’Dede böreği’ olarak bilinen ve çok uzun yıllardır görülmeyen devasa mantarlardan bulduğunu anlattı.

Özellikle çalı diplerinde yetişen ve bölgede ’Dede böreği’ olarak bilinen devasa görünümlü mantarlardan bulan ve çok uzun yıllardır bu mantar türünden görmediğini belirten Mehmet Hasırcı, "Son bir hafta yağmur ve soğuklar vardı. Bugün hava adeta yaz gününden kalma gibiydi. Sıcak bir hava vardı. Ben de hem tarlamı kontrol etmek hem de mantar aramak için dağa gittim. Çalının altında iki tane eskiden bildiğimiz ’Dede böreği’ mantarından buldum. Evime getirdim. Dede Böreği mantarından güzel yemek yapılır. Bu mantarların türü büyük olmasıdır. Nedense uzun zamandır görülmüyordu. Birinin büyüklüğü kasket şapkası kadar." dedi.

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