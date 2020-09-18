Develi Belediyesi bisikletli ulaşımı destekleyen belediyeler arasında zirvede

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığının himayesinde ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılımının artırılması, çevre dostu ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi ve yaşanabilir çevre oluşturulmasına katkı sunulması amacıyla düzenlediği “Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması Ödül Töreni” Ankara’da yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve TBB Başkanı Fatma Şahin’in katıldığı törende Büyükşehir, nüfusu 100 binin üstünde olan ilçe ve nüfusu 100 binin altında olan ilçe kategorisinde belediyelere ödülleri verildi.

2019 yılında 64 bu yıl 520 belediyenin başvurduğu törende Antalya Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, Yozgat, Şahinbey, Altınordu, Acıpayam, Mezitli, Erbaa, Başakşehir ve Develi Belediyemiz olmak üzere toplamda 10 belediyeye ödülleri takdim edildi.

Develi Belediyesi de uyguladığı politika ve projelerle nüfusu 100 binin altındaki ilçe kategorisinde ilk 3 belediye arasında yer alarak Kayseri’de ödüle layık görülen tek ilçe oldu. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin elinden ödülünü alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleşen bu proje yarışması gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak adına önemli bir motivasyon kaynağıdır. Develi Belediyesi olarak bizlerin de bu hususta uyguladığı proje ve uygulamaları takdir eden ve ödüllendiren kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ederim. Bu ödül bizlerin çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak adına üreteceğimiz projeler için bizlere büyük motivasyon sağlamıştır. Bizleri bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyor, bu projelerin fikir aşamasında ve hayata geçirilmesinde emek veren belediye personelimizi de tebrik ediyorum. Ayrıca bu projelerin hayata geçirilmesinde bizlerden fikir ve desteklerini esirgemeyen bisiklet sevdalısı Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Aslı Azman Hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.



